PAN-Madeira considera "extremamente perigoso" ir a eleições antecipadas

A deputada do PAN-Madeira considera que um cenário de eleições antecipadas é "extremamente perigoso" e salienta que "é importante manter a estabilidade governativa".

"É extremamente perigoso ir a eleições antecipadas. Há um crescimento brutal da extrema-direita", disse Mónica Freitas aos jornalistas, salientando que é "importante manter a estabilidade governativa".



Mónica Freitas diz que face à decisão que for tomada pelo PSD na segunda-feira, "e se se verificar de facto o afastamento de Miguel Albuquerque, o PAN manterá a estabilidade em prol dos madeirenses".



Questionada sobre quem deverá ser o sucessor de Miguel Albuquerque, a deputada do PAN/Madeira diz que "a decisão do novo líder cabe ao PSD".