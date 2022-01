PAN não dá a mão a quem tem uma agenda populista antidemocrática

Lusa

Inês Sousa Real lamenta que o PSD não tenha a consciência e abre a porta ao populismo e à antidemocracia. Uma referencia a Rui Rio que disse na Antena 1 que conta com o apoio no parlamento do partido de André Ventura para viabilizar um eventual governo de direita.