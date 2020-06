PAN preocupado com desconfinamento e com ocupação dos hospitais

O PAN defende ainda medidas mais apertadas para as viagens e aeroportos, que podem passar, por exemplo, pela exigência de testes aquando do embarque para uma viagem para Portugal.



O partido lembra a necessidade de uma rede de apoio e medidas concretas para os contextos socioeconómicos de maior fragilidade que estão ligados aos surtos no país.