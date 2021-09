PAN quer Governo e autarquias a reservar mais verbas para a inclusão

"É absolutamente estrutural e fundamental que, quer o Governo quer as autarquias locais, reservem e dediquem parte dos seus orçamentos para a igualdade", afirmou Inês de Sousa Real, em Mafra, no distrito de Lisboa, onde hoje visitou a APERCIM - Associação para Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas.

Numa ação de campanha em que acompanhou o cabeça de lista do PAN -- Pessoas, Animais, Natureza à Câmara de Mafra, Jorge Alcobia, a deputada defendeu a necessidade, não só de "replicar modelos" como o da instituição, mas também de os "valorizar e apoiar seja através do Governo, da administração central, ou da Administração Local, do poder local".

A porta-voz do PAN deixou expresso "o reconhecimento" pelo trabalho da instituição que presta apoio a 110 pessoas com deficiência, 54 das quais a habitar o lar-residencial, e ainda 50 crianças numa creche inclusiva que recebe crianças com e sem deficiência e alertou para "a necessidade de dar maior atenção a estas matérias" da igualdade e inclusão.

"Se antes havia dificuldades", a pandemia de covid-19 e a obrigatoriedade de confinamento "trouxe dificuldades muito mais acrescidas para as pessoas que tenham qualquer tipo de necessidade especial", disse, sublinhando a necessidade de "mais capacidade de resposta" a nível nacional.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e os "fundos comunitários como o PT 2020 têm de servir efetivamente para criar e ajudar a criar mais equipamentos desta natureza", afirmou Inês de Sousa Real, aludindo às listas de espera da instituição com mais de meia centena de pedidos por satisfazer.

Na rota da Inês de Sousa Real esteve ainda a visita ao canil municipal de Mafra, onde o candidato do PAN à autarquia quis hoje verificar se se confirmam suspeitas de "abusos sobre os animais por parte dos funcionários" e "denúncias de que há cães a morrer misteriosamente no canil", explicou Jorge Alcobia.

Nas eleições autárquicas do dia 26 são candidatos ao concelho de Mafra António Pinto (BE), Daniela Lopes (Chega), Helder Sousa Silva (PSD), Renato Alves dos Santos (PS), Cátia Almeida (CDU), Eunice Quintas (Iniciativa Liberal), Jorge Alcobia (PAN) e Luis Marinho (CDS).

A Câmara Municipal de Mafra é presidida desde 2013 por Hélder Sousa Silva, eleito pelo PSD, partido que, nas anteriores eleições autárquicas, elegeu sete elementos para o executivo municipal, contra dois do PS.