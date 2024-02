PAN vai apresentar recurso da decisão do TC sobre antigo porta-voz na Madeira

Lusa

O partido contesta a decisão do Tribunal Constitucional, que ontem declarou ilegal a suspensão do antigo coordenador do PAN Madeira, Joaquim Sousa. Ouvida pela Antena 1, Inês Sousa Real diz que vai aguardar pela justiça. Mas a porta-voz do PAN considera que Joaquim Sousa não tem lugar no partido.