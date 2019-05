Para proteger coleção de quadros. Governo anuncia ofensiva contra Berardo

Foto: Jose Manuel Ribeiro, Reuters

A audição de Joe Berardo no Parlamento foi quase há oito dias mas continua a marcar a agenda política. Esta semana foi tema no Conselho de Ministros.



As medidas a tomar resultarão de um trabalho coordenado entre os Ministérios da Cultura, Justiça e Finanças. Mas Graça Fonseca não quer adiantar pormenores: "As declarações foram insultuosas e nós não vamos dar a satisfação ao sr. Berardo de saber as medidas que o Governo pode adoptar".



Em causa está a Coleção Berardo, com a qual o Estado tem um contrato que obriga a Fundação a ter as obras expostas no CCB até 2022.



A associação Coleção Berardo, que é dona das obras de arte, está penhorada pela Caixa, BCP e Novo Banco.



Por declarações como as que emitiu na audição parlamentar, a Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos aprovou por unanimidade a proposta do CDS para que sejam reavaliadas as comendas a Joe Berardo.



Para tanto, seguirá para o presidente da Assembleia da República e para a chanceler do Conselho das Ordens, Manuela Ferreira Leite, uma cópia da transcrição das mais de cinco horas de audição a Joe Berardo.



O presidente da Comissão também enviará uma cópia para o Ministério Público para que sejam investigados eventuais indícios de crime.