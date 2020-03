Parlamento açoriano cancela agenda após morte de deputado do PSD

Numa nota enviada hoje pelos serviços parlamentares, Ana Luís lamenta o "prematuro falecimento" de António Soares Marinho, que foi vítima de doença súbita na noite de quarta-feira, aos 63 anos, e cancelou "toda a agenda parlamentar prevista para os dias 05 e 06 de março" (hoje e sexta-feira).

A presidente do parlamento açoriano destacou que o deputado social-democrata "exerceu o seu mandato com elevado sentido de responsabilidade e dedicação à causa pública".

"Durante o seu percurso na atividade parlamentar, desempenhou com vigor o cargo de líder do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata durante a IX e a X legislaturas e, na atual legislatura, cumpria funções como presidente da Comissão de Política Geral, evidenciando, assim, as suas elevadas qualidades que lhe foram reconhecidas entre os seus pares", concretiza a nota.

Natural de Aveiro, António Soares Marinho era licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia - Universidade Técnica de Lisboa e foi diretor do Centro de Emprego de Ponta Delgada, diretor regional da Indústria, diretor-geral da fábrica de cervejas e refrigerantes João Melo Abreu, presidente do INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores e professor da Universidade dos Açores.