Parlamento altera regime do nadador-salvador e torna facultativa presença em piscinas públicas

Lusa 14 Jun, 2017, 18:16 | Política

Atualmente, a lei refere que "toda a piscina de uso público deve contar com os serviços de pelo menos dois nadadores-salvadores e respetivo equipamento de salvamento definido pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) destinado à assistência a banhistas".

O texto hoje aprovado, com origem num projeto inicial do PS, prevê que a presença de nadadores-salvadores seja facultativa "nas piscinas de empreendimentos turísticos, com acesso condicionado, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes com acesso condicionado, desde que seja assegurada vigilância permanente por técnico, devidamente identificado, habilitado com formação em suporte básico de vida e mantido disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo Instituto de Socorros a Náufragos".

Será também facultativa a presença de nadadores-salvadores "nas piscinas destinadas à prática desportiva de formação e competição, no período em que decorrerem essas atividades em exclusivo", desde que esteja garantida a presença de um técnico com as mesmas competências.

A alteração ao regime jurídico prevê ainda que a contratação de nadadores-salvadores "pode ser efetuada através das associações de nadadores-salvadores legalmente reconhecidas ou de Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários".

Esta é a primeira alteração à lei de 2014 que regula a atividade de nadador-salvador "em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público".