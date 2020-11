Parlamento aprova a renovação do estado de emergência

A proposta para estender o estado de emergência já tinha luz verde garantida, pelos votos anunciados do PS e do PSD. O PAN e o Bloco de Esquerda optaram pela abstenção, tal como o CDS-PP.



Durante o debate, a deputada socialista Constança Urbano de Sousa afirmou que o estado de emergência é essencial para dar a segurança jurídica para aplicar medidas restritivas.



Os sociais-democratas, apesar de terem votado a favor, não pouparam críticas à estratégia do Governo.



O líder parlamentar Adão Silva exigiu mais clareza e acusou o Executivo de optar por um silêncio cúmplice em relação ao Congresso do PCP, marcado para a próxima semana.



Nas restantes forças políticas o Bloco de Esquerda chamou a atenção para o impacto das medidas do estado de emergência na economia e na vida da população. Defendeu ainda mais agilidade no recurso aos hospitais privados para tratar os doentes com Covid 19.



O PCP votou contra, justificando a posição com o facto de o país não aguentar mais confinamentos.



Os centristas lamentaram que as medidas restritivas só sejam anunciadas depois deste debate e votação na Assembleia da República.



O PAN afirmou que a evolução dos números da pandemia não permitem o chumbo da renovação do Estado de Emergência.



E o Partido Ecologista os Verdes e o Chega também confirmaram o voto contra.



A mesma posição foi assumida pela Iniciativa Liberal que alertou para o impacto económico das medidas, dando como exemplo os restaurantes, que estão a ser afectados na actividade, sem que haja uma relação de causa efeito relativamente ao crescimento do número de contágios.



Jornalista João Vasco.