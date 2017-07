Parlamento aprova levantamento de imunidade de deputado Cristóvão Norte

Lusa 19 Jul, 2017, 22:26 / atualizado em 19 Jul, 2017, 22:27 | Política

A votação aconteceu no final do período de votações, no plenário, e recolheu a unanimidade, como é habitual neste tipo de decisões sobre o levantamento de imunidade parlamentar.



As publicações Expresso e Observador haviam noticiado que o Parlamento recebera o pedido do Ministério Público para ouvir o deputado do PSD Cristóvão Norte no âmbito do processo das viagens oferecidas pela Galp durante o Europeu de 2016 para assistir a jogos da seleção.



Este caso já levou à demissão de três secretários de Estado - Jorge Oliveira (Internacionalização), Rocha Andrade (Assuntos Fiscais) e João Vasconcelos (Indústria) - que foram entretanto ouvidos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e constituídos arguidos.