Parlamento aprova mexidas nas comissões bancárias

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O parlamento aprovou quinta-feira, na generalidade, a proposta do PS que limita as comissões bancárias em plataformas eletrónicas como MB Way, tendo as propostas de BE, PCP e PAN que visam proibir estas comissões baixado à especialidade sem votação.