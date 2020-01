Parlamento aprova Orçamento do Estado para 2020 em votação na generalidade

Os deputados aprovaram com a mesma votação a proposta de Grandes Opções do Plano (GOP) para 2020 e ainda o Quadro Plurianual de Programação Orçamental para 2020-2023.







Na sessão plenária estiveram presentes 229 dos 230 deputados eleitos nas últimas eleições legislativas.







De todos os partidos, o PS foi o único a votar a favor do Orçamento do Estado para 2020. O Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV, Livre e os três deputados do PSD eleitos pela Madeira abstiveram-se.







Já o PSD e o CDS-PP e ainda os deputados do Chega e Iniciativa Liberal votaram contra a proposta orçamental.







Aprovado na generalidade, o Orçamento segue agora para a fase de especialidade. Os ministros começam a ser ouvidos já na próxima segunda-feira, a começar pela titular da pasta da Saúde, Marta Temido, e a terminar com o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, no próximo dia 27 de janeiro.







A votação na especialidade, na comissão de orçamento e finanças, acontece entre os dias 3 e 5 de fevereiro e a votação final global está marcada para 6 de fevereiro.

Governo e PS defendem proposta

Antes da votação, os partidos explicaram nos respetivos discursos finais a sua visão e o sentido de voto do Orçamento na generalidade. Coube ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o derradeiro discurso do lado do Governo antes da votação.







O governante reafirmou a disponibilidade do Governo para “concretizar alterações e densificações” à proposta orçamental.







O ministro, que também é o número dois do Governo, considerou que o Orçamento oferece "uma garantia de estabilidade e previsibilidade, que é a melhor condição de confiança para que possam arriscar na sua vida e nos seus negócios".





Siza Vieira considerou que a estabilidade, segurança e responsabilidade é "o melhor ativo" do país, perante uma economia global “sujeita a toda a sorte de incertezas, da guerra comercial e tecnológica as duas superpotências, à insegurança no Médio Oriente, à instabilidade política em muitos países europeus".







Sobre as críticas da esquerda à proposta de orçamento, o ministro sublinhou que, neste Orçamento, “é maior o esforço na qualidade dos serviços públicos, que são reforçadas as prestações sociais, é aumentada a despesa com os trabalhadores da administração pública e é reforçado o investimento".



Já em resposta às críticas da direita, Siza Vieira ironizou sobre o desejo de reduzir “drasticamente todos os impostos”.







"Quando se discutiu o primeiro orçamento da anterior legislatura, as questões que angustiavam [a direita] eram o irrealismo otimista das projeções de crescimento e emprego", criticou. Hoje, "do mesmo lado, as críticas centram-se na suposta pouca ambição dos objetivos de crescimento económico", apontou o ministro.



A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, dirigiu-se à bancada mais à esquerda, pedindo ao Bloco para não fazer “gripar o motor do crescimento e da justiça social”.







Ainda assim, deixou “uma palavra de confiança” aos parceiros de esquerda dos socialistas e salientou as diferenças existentes face à direita.







Salientou a confiança no trabalho a desenvolver em sede de especialidade e “a confiança de que todos sabemos interpretar a vontade maioritária dos portugueses de continuação do caminho que nos trouxe ao quinto Orçamento de convergência entre as esquerdas”, apontou.



"Une-nos nas nossas diferenças essa vontade de termos um país mais justo e mais solidário, unem-nos os valores de esquerda.







Acreditamos - e eu acredito em particular - que os portugueses terão no fim desta legislatura o que pediram nas urnas: quatro anos de Governo do PS, num trabalho conjunto com os seus parceiros de esquerda", salientou Ana Catarina Mendes.







Mas nem por isso a presidente do grupo parlamentar socialista deixou de fazer uma série de avisos às mesmas forças de esquerda que chama a apoiar a governação, referindo-se em particular aos deputados do Bloco de Esquerda.







“Prosseguimos ao mesmo ritmo de avanços nesta legislatura com que andámos na passada. Não, não avançámos dez centímetros, avançámos muito na melhoria da vida dos portugueses. Não queiram os senhores deputados do Bloco de Esquerda gripar o motor do crescimento e da justiça social", advertiu.



Voto do PSD "não é birra"





Do lado da principal força da oposição, o discurso de encerramento do debate na generalidade foi proferido por Rui Rio, presidente do PSD e líder da bancada parlamentar, um dia antes das eleições internas no partido. Considerou que falta “rumo e estratégia” na proposta de Orçamento do Governo.







"Infelizmente, não se vislumbra na presente proposta qualquer rumo ou qualquer estratégia para o nosso futuro coletivo. Apenas se reconhecem um conjunto de medidas avulsas, sem estratégia definida, mas com tática bem evidente: a de procurar consolidar na mente dos portugueses a ideia peregrina de que o PS no Governo consegue dar tudo o que outros nunca conseguiriam. Na prática, que é possível ter sol na eira e chuva no nabal", afirmou.





Rui Rio explicou que o sentido de voto do PSD, contra o Orçamento, não é ditado “por birra nem por simples vontade de destruir”, mas com base “em argumentos e em nome do programa que apresentamos aos portugueses”.







O líder do PSD voltou a criticar a transparência orçamental do Executivo, lembrando as discrepâncias de 590 milhões de euros entre dois quadros do relatório do Orçamento.



"É um truque em que o ilusionista em vez de tirar 590 milhões de euros da manga, esconde-os na cartola. É seguramente um efeito mágico em que das duas, uma: ou a verba de 590 milhões vai ser, logo à cabeça, cativada de forma discricionária pelo Ministério das Finanças ao arrepio do aprovado por este Parlamento, ou não haverá superavit de 533 milhões, mas sim défice de 57 milhões de euros", afirmou.



Esquerda aponta insuficiências



À esquerda, Pedro Filipe Soares, líder da bancada parlamentar do Bloco, destacou que o partido valoriza o resultado das negociações com o Governo, mas apontou que ainda há muito por fazer para superar as insuficiências da proposta orçamental.







Deu como exemplo a redução do IVA da energia, os direitos trabalhadores por turnos e cuidadores informais, a preparação de respostas à crise da habitação, defesa do investimento público e dos transportes e o combate à corrupção.



"Agora começa o debate de especialidade, agora são as deputadas e os deputados quem fará as escolhas determinantes. Da parte do Bloco de Esquerda, sabemos qual o nosso mandato e não falharemos às pessoas do nosso país", garantiu.





Pedro Filipe Soares disse ainda que a proposta do Governo se resume à palavra “superávite” e que o executivo de António Costa falhou, com o Orçamento apresentado, em “perceber o contexto do país e do mundo”.







O deputado bloquista aproveitou ainda para criticar os partidos da direita. "Será que os partidos de direita desistiram mesmo deste debate? (…) Parece que a direita não é oposição ao Governo, é oposição ao país, oposição à criação de emprego, oposição à melhoria da vida das pessoas. Passam os anos, passam as eleições e continuam chateados. Por isso começam derrotados todos os debates e nada acrescentam à vida das pessoas", argumentou.



Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, disse esta sexta-feira que o Orçamento do Estado não é “um orçamento de continuidade” nem “o melhor dos orçamentos”, e que o voto de abstenção do PCP “visa não fechar a possibilidade” de incluir no Orçamento várias medidas que o partido defende.







"O melhor dos orçamentos responderia inequivocamente às necessidades do país, iria ao encontro das justas reivindicações e expectativas do povo português, resolveria problemas em vez de os adia (…) e estaria ao lado dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, da juventude, das crianças", apontou.





O secretário-geral comunista apontou ainda que o excedente orçamental foi conseguido "à custa do aumento dos salários e dos direitos dos trabalhadores" e “do investimento que falta" em diversos setores.





"O investimento público caiu a pique na última década, e a sua ligeira reanimação é claramente insuficiente para responder às exigências do desenvolvimento nacional", sublinhou.





Jerónimo de Sousa criticou ainda que os meios sejam “sempre escassos” no que toca aos “direitos dos trabalhadores”, mas abundam “quando se trata de tapar os buracos da corrupção na banca, pagar as parcerias público-privadas ou disponibilizar generosos benefícios fiscais para os grupos monopolistas".

O adeus de Assunção Cristas





O dia ficou também marcado pelo discurso de despedida do Parlamento da líder demissionária do CDS-PP, Assunção Cristas, que deixa o cargo dentro de duas semanas.







No último discurso perante o plenário, ao fim de dez anos como deputada, Assunção Cristas defendeu que o partido deve continuar a “construir” uma alternativa à direita.







“É dever do CDS dizer a verdade às pessoas. (…) É dever do CDS não baixar os braços e fazer renovadamente o trabalho de construção de uma alternativa", frisou.







"Continuo a acreditar que temos um país maravilhoso com pessoas extraordinárias, que com o enquadramento certo, com a ajuda certa - que muitas vezes é simplesmente a não desajuda por parte do Estado - podemos construir um país" liderante em vários domínios e verdadeiramente sustentável em todas as suas dimensões", acrescentou.





Sobre o Orçamento, a líder centrista criticou o “apoio político” da esquerda que se mantém. "Muda-se o nome, de aprovação para abstenção, mas mantém-se a responsabilidade política do BE, do PCP, dos Verdes e do PAN neste orçamento e nestas políticas”, apontou.



Assunção Cristas criticou ainda as “continuidades” negativas do documento orçamental, com a “maior carga fiscal” e “os piores serviços públicos de sempre”, ou ainda o “crescimento aquém” do potencial do país e de uma “dívida pública demasiado elevada”.







A líder do CDS-PP disse ainda que “o sorvedouro do Estado tudo leva” e que Portugal continua a “não mudar estruturalmente como podia e devia”.



PAN ataca setores "intocáveis", Verdes dão "oportunidade"







No discurso antes da votação, a deputada do PAN, Inês Sousa Real, anunciou as propostas que serão apresentadas pelo partido para tributar mais “monopólios energéticos”, bem como a aviação, a navegação marítima e o “bafiento negócio da caça”.





"Iremos apresentar em sede de especialidade várias propostas que permitem significativos encaixes de receita, algumas centradas em setores que se julgam intocáveis, como os monopólios energéticos, a aviação, a navegação marítima, a indústria do plástico, o turismo insustentável, o bafiento negócio da caça, os produtores e exportadores de carne ou os produtores de culturas superintensivas apoiadas no uso irresponsável da água", declarou.







A deputada acrescenta que o Governo terá “a possibilidade de escolher ter um Orçamento do século XXI, tributando setores económicos obsoletos, pouco éticos e altamente poluentes, ou, escolher manter o modelo fiscal de tributar sobretudo quem trabalha".



Inês Sousa Real destacou, no entanto, que mantém uma posição construtiva no debate da especialidade e elogia várias medidas que já estão previstas no Orçamento para 2020, desde logo "o início da requalificação profissional dos trabalhadores das centrais termoelétricas do Pego e de Sines, o reforço da oferta de cuidados de psicologia e nutrição nos centros de saúde, assim como reforço da aposta na prevenção e promoção da saúde mental com uma dotação de dez milhões de euros".



"O que já conseguimos para o país não nos impede de constatar que este Orçamento é pouco ambicioso e não responde eficazmente aos muitos desafios que temos pela frente", acrescentou.







José Luís Ferreira, d'Os Verdes, avisou que a abstenção na votação na generalidade “não compromete” o sentido de voto na votação final global.







“Esta abstenção, na generalidade, em nada compromete e em nada condiciona o sentido de voto dos Verdes no que diz respeito à votação final global, cuja avaliação será feita na devida altura”, disse o deputado do PEV.





O deputado prometeu ainda apresentar propostas no debate da especialidade, ao longo das próximas semanas, tendo criticado as insuficiências do documento apresentado pelo Governo, considerando que representa um “nítido e claro abrandamento no caminho traçado” nos últimos anos.





A abstenção, explica, dá ao PS “oportunidade para refletir” e “perceber as necessidades reais do país”, sobretudo a nível social e ambiental.



Chega, Livre e Iniciativa Liberal





Quanto às intervenções finais dos partidos com apenas um deputado, André Ventura, do Chega, começou por criticar os partidos à esquerda do Governo, afirmando que “estava tudo combinado atrás das cortinas” para garantir a aprovação do Orçamento do Estado.







“Este é um orçamento de namoro fingido, um namoro mais ou menos ocultado entre (…) o senhor primeiro-ministro e a bancada que está à minha esquerda. Na verdade estava tudo decidido desde o início”, afirmou.







“Todos sabíamos já qual era o sentido de voto que a geringonça mais atual, menos atual, assumida ou não assumida, iria fazer deste orçamento”, acrescentou ainda.







André Ventura criticou ainda as cativações: “Pouco importa se vamos ou não executar este orçamento. (…) O senhor ministro das Finanças decidirá no fim quem pode gastar e o que é que pode gastar”, apontou.







A deputada do Livre deixou em aberto o sentido de voto até ao momento da votação. No púlpito da Assembleia da República, Joacine Katar-Moreira, apresentou o Livre como “um partido de esquerda feminista, antirracista e ecológico”, considerando que o documento orçamental não representa o Livre e o que é necessário a um documento que consiga responder “às emergências do século XX”.







"Os portugueses e as portuguesas revelaram o seu interesse em manter um executivo de esquerda e igualmente uma maioria de esquerda no parlamento. Isto é de uma enorme responsabilidade. Isto vai exigir (…) uma ótica de esquerda", destacou.







Considerou que o orçamento apresentado pelo Governo é de “continuidade dos salários baixos (…), continuidade das taxas moderadoras e da secundarização da saúde mental” e ainda “continuidade de uma política ambiental insuficiente”.







Joacine Katar-Moreira criticou ainda a precariedade no trabalho, a falta de financiamento da cultura e das artes e a burocracia pesada que “há anos penaliza os imigrantes”.







O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, criticou o documento orçamental apresentado pelo Governo, considerando que Portugal continuará como “um país parado, de mão estendida à espera do Estado, um país sem energia e profundamente triste”.







“Este é o Portugal que este Orçamento quer eternizar. Não é este o Portugal que a Iniciativa Liberal quer”, frisou o deputado.







João Cotrim Figueiredo referiu ainda que este orçamento transformará o país no “Portugal do PS, com a cumplicidade do Bloco e do PCP, e de todos os que se abstiverem hoje”.







O deputado único da Iniciativa Liberal justifica o voto contra o Orçamento “porque quer mais e melhor para Portugal”.







Nos três minutos de discurso, João Cotrim Figueiredo traçou o retrato de portugueses com várias faixas etárias. Para quem nascer em 2020, referiu, o parto será “num hospital que os pais não escolheram, a menos que tenham dinheiro, num parto assistido por profissionais desmotivados”.







Um português com 20 anos sem estudos e que receba o salário mínimo vai “25 por cento do seu rendimento” ao Estado só em impostos.







“Alguém que ganhe o salário mínimo em Portugal vê o Estado ficar com um quarto do seu rendimento”.







Já uma portuguesa com 60 ou 70 anos, referiu, “deseja” não adoecer “porque senão irá parar ao mesmo hospital do bebé” e “sabe que nada funcionará porque o sistema está a implodir”.