Parlamento aprova votos de pesar por mortes de Agostinho Domingues e Nuno Brederode Santos

Lusa 05 Mai, 2017, 12:19 | Política

Falecido na semana passada aos 73 anos, Brederode dos Santos foi evocado no parlamento pela "qualidade das suas crónicas, sempre lúcidas e cheias de ironia", e a sua "capacidade de análise e de observação fora de série" da sociedade.

Já o docente e investigador Agostinho Domingues, nascido em 1940 e falecido na terça-feira, foi recordado pela sua intervenção "cívica e política", caracterizada pela "exigência do respeito pelos valores democráticos da seriedade e da integridade".

Nuno Brederode dos Santos nasceu em Lisboa em 14 de dezembro de 1944, e ficou conhecido pelas suas crónicas no semanário Expresso, que escreveu ao longo de 17 anos, tendo posteriormente passado para o jornal Diário de Notícias, entre 2006 e 2009.

Pelas suas crónicas no Expresso, ganhou o Prémio Gazeta Crónica, do Clube de Jornalistas, em 1990. No mesmo ano publicou uma coletânea dessas crónicas no livro `Rumor Civil`, publicado pela editora Relógio d`Água.

Fez a sua vida profissional no Instituto de Participações do Estado, filiou-se no Partido Socialista em 1977 e foi conselheiro político do Presidente da República Jorge Sampaio, entre 1996 e 2006.