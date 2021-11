Parlamento aprovou alterações à lei da Eutanásia

O Parlamento aprovou as alterações à lei da eutanásia. A decisão segue agora para Belém. A nova votação foi feita depois do veto do Presidente, por questões constitucionais. O novo decreto foi aprovado com 138 votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, Verdes, PAN, Iniciativa Liberal, 13 deputados do PSD entre eles Rui Rio, e das duas deputadas não inscritas.