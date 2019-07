Parlamento aprovou Lei de Bases da Saúde

Depois de avanços e recuos, a lei está finalmente aprovada. O diploma defende o primado da gestão pública no Serviço Nacional de Saúde.



Ficaram de fora as parceiras público-privadas: o texto final remete a decisão para um prazo de seis meses.



A nova Lei de Bases reforça ainda os direitos dos refugiados e imigrantes ilegais em matéria de saúde.



Esta proposta do Governo foi aprovada com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes" e os votos contra da direita.