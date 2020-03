Parlamento chumbou as alterações ao regime das PPP

Uma coligação negativa no Parlamento para travar as alterações no regime das PPP: o decreto-lei do governo foi revogado na Assembleia da República com os votos contra do PS, a abstenção do CDS-PP.



Todos os restantes partidos votaram a favor do fim da vigência do documento, que tinha sido aprovado em novembro. Três meses depois, o PSD pediu a apreciação parlamentar e dá um recado ao executivo.