Parlamento debate regras de voto em tempo de pandemia

Estes diplomas deverão ser aprovados, na generalidade, e fontes das duas bancadas disseram à Lusa que, no debate na especialidade, será feito o trabalho de aproximação dos diplomas.Na reunião de quarta-feira da comissão de Assuntos Constitucionais, em que foi discutido o relatório sobre as duas leis, o deputado Hugo Carneiro, do PSD, defendeu que se tente consensualizar, “de forma alargada”, a “melhor solução para dar resposta a esta necessidade que não existia antes” da pandemia de covid-19.E Pedro Delgado Alves, do PS, antes mesmo da votação na generalidade, admitiu ser possível encontrar soluções de consenso para os aspetos que dividem os dois partidos.Depois de aprovadas na generalidade, as leis serão debatidas e votadas na especialidade, em comissão, de forma a tentar consensualizar-se um texto comum, e segue-se a votação final global, última etapa antes de seguir para promulgação pelo Presidente da República.

Diferenças das propostas

A principal diferença entre os diplomas do PS e do PSD - que, basicamente, adaptam a maioria das regras que já se aplicam atualmente para o voto antecipado de presos e internados a pessoas em confinamento obrigatório - está nas leis que pretendem alterar.Os dois diplomas são semelhantes no calendário e no universo dos eleitores a quem se poderá aplicar este voto antecipado: eleitores a quem tenha sido decretado confinamento obrigatório, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar, e que o requeiram até ao sétimo dia anterior ao da realização do ato eleitoral.Depois, entre o quinto e o quarto dias anteriores ao da eleição, o presidente da Câmara (acompanhado, no caso projeto do PSD, por elementos das forças de segurança e autoridades sanitárias) desloca-se onde existam eleitores registados para votar antecipadamente, em dia e hora previamente anunciado aos mesmos e aos delegados das candidaturas.Os sociais-democratas acrescentam pormenores como a sujeição dos boletins de voto recolhidos “a desinfeção e quarentena durante 48 horas, em instalações próprias da câmara municipal”.