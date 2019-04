Parlamento debate último Programa de Estabilidade da legislatura

10h12 – O ministro do Planeamento abre o debate



Nelson Sousa, ministro do Planeamento, frisa que a economia tem crescido acima da média e que o país tem tido “mais e melhor emprego”.









10h00 - É o último Programa de Estabilidade (2019-2023) da legislatura a ser apresentado pelo Governo de António Costa antes das eleições legislativas de outubro.







O Governo apresentou no passado dia 15 de abril o Programa de Estabilidade (PE) para 2019-2023, no qual mantém a meta de défice de 0,2 por cento do PIB para 2019 e prevê um excedente para 2020 (0,3 por cento do PIB).





Neste documento, o executivo reviu em baixa o crescimento da economia para 2019, apontando agora para uma expansão de 1,9 por cento. Um decréscimo face aos 2,2 por cento que o Governo antecipava no Orçamento do Estado.















Na apresentação do PE, o ministro das Finanças, Mário Centeno, descartou as críticas dos partidos da oposição e disse que o documento "não é um programa eleitoral" mas "de estabilidade".