Parlamento discute esta quinta-feira cinco projetos sobre morte assistida

Todos prevêem a eutanásia e o suicídio assistido e concordam na maioria das etapas a realizar, bem como quem pode pedir a morte assistida.



A liberdade de voto no PS e no PSD é decisiva para o resultado final.



Se a lei for aprovada Portugal torna-se no quarto país da Europa a despenalizar a eutanásia.