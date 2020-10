Parlamento estreia novo modelo de debates com primeiro-ministro

Responsável pelo arranque do debate desta quarta-feira, Rui Rio começou por abordar a taxa de mortalidade em Portugal, considerando que “tem evoluído de forma dramática”. O líder do PSD referiu que entre 2 de Março e 20 de Setembro, morreram em Portugal 64 mil pessoas, um “número que corresponde a mais 7100 óbitos do que a média dos últimos cinco anos”.



Rio descarta a total responsabilidade da atual pandemia, argumentando que apenas morreram 1920 pessoas por Covid-19, ou seja, “há mais de 5200 pessoas que morreram de outras patologias que não da Covid19”. “Isso significa que morreram mais 9,2 por cento de pessoas do que nos últimos cinco anos. O Governo tem consciência da evolução da taxa de mortalidade em Portugal e o que o Governo está a pensar fazer para contrariar esta evolução", questionou o líder do PSD.



Na resposta, António Costa apenas fez referência a um estudo preliminar que aponta a "incidência da elevada temperatura e ondas de calor como tendo correlação com a mortalidade".



Rui Rio insistiu que “se olharmos de forma mais fina para estes dados, morreram nos hospitais mais 7,8 pessoas do que aquilo que é a média e mais 27 por cento fora dos hospitais, o que significa que o problema está na falta de assistência”. "Nos primeiros sete meses houve menos um milhão de consultas médicas, menos 990 mil episódios de urgência, ou seja, 27 por cento”, destacou Rio.



“As listas de espera agravaram-se”, prosseguiu o líder do PSD, afirmando que existem casos de mais de três anos de espera por uma consulta. “Houve menos 99 mil cirurgias (menos 24 por cento), mas dessas 99 mil, seis mil eram cirurgias urgentes. O que é que aconteceu a esses portugueses que precisavam de uma cirurgia urgente e não tiveram?”, questionou Rio.



"Se nós todos nesta sala temos condições para nos desenrascar, o grosso das pessoas não têm condições e não têm assistência", disse o líder do PSD, questionando sobre as “ações em concreto” que o ministério da Saúde está a preparar.



O primeiro-ministro, por sua vez, voltou a fazer referência ao estudo referido que concluiu que "não há uma correlação entre a queda da atividade e o aumento do número de óbitos". “É óbvio que com a pandemia houve uma quebra muito significativa da atividade assistencial. É também verdade, que nos meses de maio a julho houve uma recuperação significativa e em agosto uma nova quebra”, referiu Costa, acrescentando que se compararmos períodos homólogos relativamente ao mês de agosto, “verificamos que a assistência não foi significativamente diferente de anos anteriores, com uma redução de 3,3 por cento em relação a 2019”.





Rui Rio considerou esta uma “não resposta” por parte do primeiro-ministro sobre a promessa de que até ao fim de 2017 todos os portugueses teriam médico de família. Passando para o futuro, o presidente do PSD destaca “as falhas ao nível dos meios complementares de disgnóstico e terapêutica”, sublinhando que se estão a fazer menos exames e rastreios.



Mas o que é mais grave, na opinião de Rui Rio, são as listas de espera para tratamentos, considerando que em alguns casos “é uma autêntica condenação à morte”.







Costa reconhece que este é um tema de "seriedade evidente", mas garante que os IPO “nunca pararam a sua atividade e o sistema de resposta á Covid-19 foi organizado” para que estes não tivessem que responder a este tipo de doença. "Em Junho, o IPO de Lisboa teve aumento de cirurgias de 4 por cento e em Julho de 20 por cento relativamente ao período homólogo", apontou António Costa.



Relativamente à situação dos médicos de família, Costa assume “que é verdade que ainda não cumprimos o objetivo que tínhamos fixado”, garantindo, porém, que no próximo dia 10, integrarão os quadros do SNS mais 435 médicos de família.





(em atualização)