Parlamento suspendeu a expansão do metro de Lisboa

O Parlamento suspendeu a expansão do metro de Lisboa e o projeto de uma linha circular na cidade. O PAN e o PCP viram as suas propostas de suspensão aprovadas com o apoio do Bloco de Esquerda, do Chega e até do PSD. O ministro do Ambiente diz que esta suspensão é uma "irresponsabilidade".