Parlamento teve debate de urgência sobre recentes demissões no Governo

Esta tarde houve debate a pedido do PSD sobre as recentes demissões no Executivo. O PSD diz que o ministro das Finanças foi leviano e incompetente e que por isso não tem condições para continuar no Governo. Para a ministra dos Assuntos Parlamentares, o Executivo reconheceu o erro e apresentou soluções.