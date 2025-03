Parlamento vai assinalar 25 de Abril com sessão solene

Foto: Nuno Patrício - RTP

A decisão foi tomada por unanimidade em reunião da conferência de líderes.



Na reunião desta quarta-feira dos líderes parlamentares, ficou também definido que o relatório da comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras, tratadas com um dos medicamentos mais caros do mundo no Hospital de Santa Maria, vai ser debatido em plenário no próximo dia 2 de abril.