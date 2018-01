Parlamento vai ouvir Governo e Santa Casa sobre Montepio

RTP03 Jan, 2018, 16:23 / atualizado em 03 Jan, 2018, 16:25 | Política

O pedido partiu do CDS-PP, que se propõe obter “todos os esclarecimentos sobre os contornos que envolvem a hipótese de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entrar no capital do Montepio Geral”.



Em declarações à agência Lusa, o deputado do CDS-PP António Carlos Monteiro afirmou que as audições de Vieira da Silva e Edmundo Martinho foram aprovadas “por unanimidade”. Cabe agora ao presidente da comissão parlamentar contactar ministro e provedor tendo em vista o agendamento.Ainda não há data para as audições agora aprovadas.



Os democratas-cristãos querem ver esclarecido, em concreto, qual o valor da operação, a participação a adquirir e se foi realizado um estudo de avaliação. Pretendem também saber de que gabinete partiu da ideia.



Segundo a imprensa, a Santa Casa da Misericórdia poderia entrar com 200 milhões de euros, tendo como contrapartida uma participação de dez por cento na Caixa Económica Montepio Geral. O que representaria uma valorização do banco em cerca de dois mil milhões de euros.



Recorde-se que a Associação Mutualista Montepio Geral, até agora a única acionista da Caixa Económica – em processo de alteração de estatutos e da própria gestão -, anunciou a entrada de Nuno Mota Pinto para a presidência do banco, ainda assegurada por Félix Morgado.