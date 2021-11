Parlamento volta a discutir a lei da eutanásia

O anterior diploma foi aprovado no Parlamento no final de Janeiro, mas o Presidente da República teve dúvidas sobre a constitucionalidade e remeteu-o ao Tribunal Constitucional, que lhe deu razão.



Os juízes consideraram que a subjetividade de alguns conceitos punham em causa a igualdade na aplicação de direitos mas não fecharam a porta a uma nova lei.



PS, BE, PAN, Verdes e IL juntaram-se para fazer um texto comum. Na nova versão, os partidos clarificam conceitos.