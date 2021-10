Parlamento vota OE2022 com chumbo à vista. Acompanhe em direto

O Parlamento vota esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, documento que deverá ser chumbado caso se concretizem os votos contra anunciados pela esquerda e pela direita. A votação deverá realizar-se da parte da tarde, ao fim de um debate parlamentar no plenário que se inicia pelas 10h00.

9h30 - Passar à especialidade sem votação?







O PS admite que todas as hipóteses estão ainda em aberto, incluindo a possibilidade do Orçamento do Estado baixar à comissão sem votação, um mecanismo nunca usado num orçamento. Para isso será necessário que um partido apresente um requerimento a fazer o pedido com autorização do Governo, isto porque é o Governo o autor da proposta de lei, destaca a edição de hoje do Diário de Notícias.



Contactado pela Antena 1, o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos Pereira, admite que tudo está a ser equacionado.



No programa "", na RTP, o PCP adianta que esta hipótese não é possível, enquanto o Bloco de Esquerda discorda com o que diz ser "um truque de secretaria". O PS garante que esse cenário não foi debatido entre o grupo parlamentar.

PSD Madeira aberto a negociações



O presidente da região autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque, abriu a porta ao diálogo com o Governo. A abstenção dos três deputados do PSD da região poderia alterar as contas na votação deste orçamento e evitar o chumbo.



Por seu lado, Rui Rio diz que a "Madeira não está à venda" e nega uma votação diferente de deputados da região no Orçamento do Estado.



Costa disposto a governar em duodécimos





António Costa garante estar disposto a governar em duodécimos se a proposta de Orçamento não for aprovada. O primeiro-ministro admitiu ainda que o fim do entendimento com BE e PCP é para ele uma enorme frustração pessoal.





Na discussão de terça-feira, o chefe de Governo garantiu não se demitir, mesmo sem orçamento, e assegurou que irá liderar o PS no cenário de eleições antecipadas.



Um chumbo anunciado





Segundo as declarações de voto até agora anunciadas, o PS irá votar a favor, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues vão abster-se, mas PSD, BE, PCP, CDS, IL e Chega vão votar contra.



Caso se concretize esta votação, a proposta orçamental será chumbada com 108 deputados a favor, 115 contra e 5 abstenções, se todos os 230 parlamentares estiverem presentes.







Com o Orçamento chumbado, o Presidente da República já anunciou que irá dissolver o Parlamento e convocar de eleições legislativas antecipadas. Na tentativa de evitar este cenário, o Presidente da República revelou na terça-feira que fez "diligências complementares" para se alcançar um entendimento.



Em notas publicadas no site da Presidência da República, pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa jantou com o anterior presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no Palácio de Belém, em Lisboa, depois de ter recebido Carlos Moedas, durante a tarde.