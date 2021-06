Partido Socialista unido em defesa de Fernando Medina

José Luís Carneiro sai em defesa de Fernando Medina e ao ataque aos partidos da oposição em ano de autárquicas: "Em política não pode valer tudo". E fustiga "o oportunismo e o cinismo político das oposições, e muito particularmente do PSD", por os eurodeputados social-democratas quererem levar o assunto ao Parlamento Europeu, e por Rui Rio ter rompido com o que chama de "princípio" de não usar matérias sensíveis de política externa, no combate político interno.



Também Pedro Nuno Santos está solidário com Medina, um eventual adversário numa corrida à sucessão de António Costa: "A hipocrisia e o cinismo como armas de combate político corroem a nossa democracia".



Já o Bloco de Esquerda quer que o Parlamento peça a todas as autarquias do país, os procedimentos que aplicam quando surge um pedido para a realização de uma manifestação.