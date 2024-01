Falta uma semana para os açorianos votarem no novo governo da região. Vasco Cordeiro defende que só o voto no PS afasta o Chega do poder nos Açores. Mas José Manuel Bolieiro acredita que a coligação vai ter votos suficientes para uma maioria absoluta. A uma semana das eleições todos os líderes estão na rua em várias ilhas do arquipélago.