Partidos criticam Programa de Estabilidade do Governo

RTP15 Abr, 2019, 17:01 / atualizado em 15 Abr, 2019, 19:26 | Política

O CDS-PP vai requerer, pela quarta vez nesta legislatura, a votação no Parlamento do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas, além de apresentar um "plano alternativo". O partido considera que os últimos quatro anos "foram uma oportunidade perdida e uma legislatura falhada".



Pedro Mota Soares apontou o dedo às expetativas do Governo, pois prevê "menos crescimento, menos investimento, mas vai haver mais carga fiscal. O peso dos impostos vai ser mais forte sobre as famílias e sobre as empresas".



Falta de “ambição”

“Buraco negro” sobre o futuro

Duarte Pacheco referiu, a este propósito, que os programas de Estabilidade, "normalmente, estipulam medidas concretas", designadamente a médio prazo, o que agora não acontece.

“Opções erradas”

c/Lusa

Já o plano dos centristas defende a descida da carga fiscal sobre empresas e famílias, olhando para a dimensão do investimento, cuja quebra é fonte de preocupação para o CDS-PP, criticando especialmente o desperdício dos fundos comunitários."Para nós, é evidente que há a via do PS, que tem menos crescimento, menos investimento e mais impostos, e a via alternativa do CDS-PP que quer relançar a economia e ao mesmo tempo baixar os impostos sobre os portugueses", sustentou Pedro Mota Soares.O Bloco de Esquerda criticou o Programa de Estabilidade pela falta de ambição e por se preocupar "única e exclusivamente em cumprir e até ultrapassar a mais ínfima décima e regra europeia" e pouco com o futuro., que nos prepare para os enormes desafios que vamos ter no futuro", declarou Mariana Mortágua.Questionada sobre se o partido vai apresentar alguma iniciativa parlamentar sobre este programa, a deputada do BE respondeu apenas que "é muito cedo para dizer" e que essa avaliação ainda está a ser feita.Segundo Mariana Mortágua, as previsões do Orçamento do Estado para 2018 "estavam erradas" e o resultado dessas previsões "pouco rigorosas" foi uma folga orçamental que poderia ter sido utilizada para investimento público."Hoje percebemos melhor para que será utilizada essa folga que vem de 2018 e é de 1.100 milhões de euros: será utilizada em 2019 para injetar dinheiro no Novo Banco e ainda assim manter o cumprimento da meta do défice de 2019 que é de 0,2% e ninguém estranharia se a meio da campanha eleitoral surgisse um défice muito perto dos 0%", condenou.O PSD manifestou-se apreensivo com o cenário macroeconómico subjacente ao Programa de Estabilidade, considerando que o documento é um "buraco negro" sobre o futuro, e acusou o Governo de não ter políticas sustentáveis de crescimento.. Por outro lado, o Governo não diz aquilo que se propõe fazer", criticou Duarte Pacheco."Significa que o Governo está a esconder algo e quer fugir ao escrutínio dos portugueses sobre aquilo que poderá ter de fazer no período seguinte para cumprir objetivos internacionais. Portanto, estamos perante um documento do Governo que prevê uma evolução do crescimento económico que nem o Conselho de Finanças Públicas endossa e, por outro lado, que nada refere sobre a forma como essas metas vão ser alcançadas", acrescentou o deputado do PSD.Para esta alegada opção política do Governo, Duarte Pacheco apontou uma explicação: "Estamos a pouco mais de um mês de eleições e o Governo não tem a coragem de dizer aos portugueses que medidas poderá ter de tomar no futuro próximo".Para o PCP, o programa de estabilidade apresentado pelo Governo representa opções erradas para o país.e torna muito evidente como é necessária uma política alternativa", disse o deputado João Oliveira.O PCP defende que a solução não passa pela aceitação das metas do défice, mas sim pela valorização dos trabalhadores e pelo aumento do investimento público.