Partidos da oposição criticam chumbo de audições sobre TAP

Foto: Reuters (arquivo)

O PS chumbou as audições no Parlamento sobre a TAP por considerar que já foram tiradas todas as responsabilidades políticas. PSD e Bloco de Esquerda lamentam o chumbo a um escrutínio que dizem ser necessário, na sequência da demissão de dois membros do Governo.