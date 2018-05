Partidos dividem-se na reação ao veto de Belém à lei da identidade de género

Antena 110 Mai, 2018, 08:12 / atualizado em 10 Mai, 2018, 08:16 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa pede aos deputados que ponderem a obrigação de uma opinião médica para os menores.



A jornalista Natália Carvalho apurou as razões do veto presidencial.



O diploma vetado estabelece o direito à autodeterminação da identidade e da expressão de género e foi aprovado no Parlamento a 13 de abril com os votos de PS, BE, PAN e da deputada do PSD Teresa Leal Coelho.O Partido Comunista absteve-se, ao passo que o PSD e o CDS-PP votaram contra.A deputada do PS Isabel Moreira admite que a lei possa ser alterada, mas não necessariamente segundo a sugestão do Presidente da República.O Partido Ecologista “Os Verdes” quer confirmar o diploma tal como está. As razões do veto não levam Heloísa Apolónia a mudar de ideias.Heloísa Apolónia quer a confirmação parlamentar do diploma para ultrapassar o veto presidencial.Também é o que querem os ativistas da associação ILGA. Ana Aresta, desta organização, não concorda com a necessidade de uma opinião médica porque considera que os menores têm direito à escolha do género.O CDS-PP é o único partido, até agora, que aplaude o veto. O líder parlamentar Nuno Magalhães pensa que o Presidente comunga de algumas das preocupações dos democratas-cristãos.O PSD também votou contra, mas não quis, até agora, pronunciar-se.Entre os partidos que votaram a favor, o Bloco de Esquerda espera para conhecer totalmente a fundamentação do veto. O partido Pessoas-Animais-Natureza e o PCP ainda nãos e pronunciaram.