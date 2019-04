Partidos divididos sobre nomeação de familiares para cargos governamentais

Em declarações aos jornalistas no parlamento, representantes do PSD, CDS-PP, BE e PCP disseram, contudo, que se existirem iniciativas legislativas do Governo ou do PS, estarão disponíveis para o debate e para um eventual aperfeiçoamento legislativo.



Os partidos dividem-se sobre se a Assembleia da República tem ou não competência para legislar sobre a nomeação de familiares para cargos de confiança política.