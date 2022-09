Partidos e organizações do sector reagem à nomeação de Pizarro

Enfermeiros lembram importância de novo ministro valorizar profissionais



É necessário traçar novos rumos para a Saúde, incluindo nas carreiras, condições de trabalho e condições de reforma, defendeu na RTP a Ordem dos Enfermeiro ao reagir à nomeação do substituto de Marta Temido.



"Naturalmente, desejamos-lhe muito sucesso no cargo", afirmou o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, Luís Barreira, sobre o novo ministro da Saúde, Mnauel Pizarro.



É necessário traçar novos rumos para a Saúde, incluindo nas carreiras, condições de trabalho e condições de reforma, defendeu na RTP a Ordem dos Enfermeiro ao reagir à nomeação do substituto de Marta Temido."Naturalmente, desejamos-lhe muito sucesso no cargo", afirmou o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, Luís Barreira, sobre o novo ministro da Saúde, Mnauel Pizarro.

Sindicato dos Enfermeiros espera "soluções" para o SNS



Guadaloupe Simões do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses não comenta a nomeação do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em substituição de Marta Temido, preferindo concentrar-se nos problemas técnicos do setor que urge resolver.



A sindicalista aplaudiu a aprovação do novo estatuto do SNS em Conselho de Ministros, mas frisou que é necessário garantir a fixação dos profissionais evitando a saída para o setor privado dos profissionais mais competentes.



Para tal, destaca que a valorização das carreiras é imperativa a par do reforço do investimento no SNS no melhoramento de equipamentos e de instalações.



Sobre Pizarro, Guadaloupe Simões reconheceu que é "um profissional da área da Saúde, funcionário público, funcionário de um hospital público", além de estar a par do setor a nível europeu.



"O que se espera é que rapidamente comece reuniões com parceiros no sentido de serem obtidas soluções para o Serviço Nacional de Saúde", afirmou.



Guadaloupe Simões do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses não comenta a nomeação do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em substituição de Marta Temido, preferindo concentrar-se nos problemas técnicos do setor que urge resolver.A sindicalista aplaudiu a aprovação do novo estatuto do SNS em Conselho de Ministros, mas frisou que é necessário garantir a fixação dos profissionais evitando a saída para o setor privado dos profissionais mais competentes.Para tal, destaca que a valorização das carreiras é imperativa a par do reforço do investimento no SNS no melhoramento de equipamentos e de instalações.Sobre Pizarro, Guadaloupe Simões reconheceu que é "um profissional da área da Saúde, funcionário público, funcionário de um hospital público", além de estar a par do setor a nível europeu."O que se espera é que rapidamente comece reuniões com parceiros no sentido de serem obtidas soluções para o Serviço Nacional de Saúde", afirmou.

Ordem dos Médicos. Escolha de Manuel Pizarro para a Saúde é "sensata"



A escolha do primeiro-ministro para substituir Marta Temido como ministra da Saúde é "sensata", considerou o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à RTP.



Manuel Pizarro "conhece os principais problemas" e "sabe quais são as potenciais soluções" para alguns dos principais problemas que afetam o setor da Saúde, lembrou.



Miguel Guimarães mencionou a falta de capital do SNS e a necessidade urgente de um novo modelo de gestão como os problemas a que o novo ministro deverá dar prioridade.



O bastonário lembrou ainda que Manuel Pizarro tem também "peso político" o que é importante num Conselho de Ministros, "para tentar que a Saúde de facto seja melhor tratada do que sido".



Frisando que o primeiro-ministro afirmou que a substituição de Marta Temido em nada iria alterar a política já traçada para a Saúde, Miguel Guimarães frisou que, pelo contrário, são necessárias "adaptações", pois "se não existirem é obvio que não se resolvem os grandes problemas".



A escolha do primeiro-ministro para substituir Marta Temido como ministra da Saúde é "sensata", considerou o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à RTP.Manuel Pizarro "conhece os principais problemas" e "sabe quais são as potenciais soluções" para alguns dos principais problemas que afetam o setor da Saúde, lembrou.Miguel Guimarães mencionou a falta de capital do SNS e a necessidade urgente de um novo modelo de gestão como os problemas a que o novo ministro deverá dar prioridade.O bastonário lembrou ainda que Manuel Pizarro tem também "peso político" o que é importante num Conselho de Ministros, "para tentar que a Saúde de facto seja melhor tratada do que sido".Frisando que o primeiro-ministro afirmou que a substituição de Marta Temido em nada iria alterar a política já traçada para a Saúde, Miguel Guimarães frisou que, pelo contrário, são necessárias "adaptações", pois "se não existirem é obvio que não se resolvem os grandes problemas".





SIM. Manuel Pizarro deve ser capaz de "influenciar" António Costa



"Nós conhecemo-lo. É um político experiente, trabalhou no SNS, conhece os problemas", afirmou o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, reconhecendo atributos positivos do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.



Jorge Roque da Cunha frisou que agora o necessário é "capacidade de mobilizar os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos".



"Essa capacidade tem de ser demonstrar com capacidade de influenciar o primeiro-ministro e o sr ministro das Finanças para infletir o que tem sido a política de Saúde", afirmou.

"Nós conhecemo-lo. É um político experiente, trabalhou no SNS, conhece os problemas", afirmou o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, reconhecendo atributos positivos do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.Jorge Roque da Cunha frisou que agora o necessário é "capacidade de mobilizar os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos"."Essa capacidade tem de ser demonstrar com capacidade de influenciar o primeiro-ministro e o sr ministro das Finanças para infletir o que tem sido a política de Saúde", afirmou.





PSD. António Costa é "o principal inimigo do SNS"



O Partido Social Democrata lamentou esta tarde à RTP que o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vá estar "condicionado" pela política traçada por António Costa.



"Neste momento o primeiro-ministro e chefe de Governo é o principal inimigo do Sistema Nacional de Saúde", considerou Ricardo Batista Leite, médico e deputado do PSD, por "não permitir que haja mudanças e reformas no SNS".

O Partido Social Democrata lamentou esta tarde à RTP que o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vá estar "condicionado" pela política traçada por António Costa."Neste momento o primeiro-ministro e chefe de Governo é o principal inimigo do Sistema Nacional de Saúde", considerou Ricardo Batista Leite, médico e deputado do PSD, por "não permitir que haja mudanças e reformas no SNS".





PCP. Manuel Pizarro "conhece tudo o qué necessário fazer" no SNS



Para o PCP, a escolha de Manuel Pizarro para ministro da Saúde traz uma responsabilidade acrescida.



Para o deputado comunista João Dias, o facto de Pizarro já ter ocupado uma pasta neste ministério permite-lhe, à partida, saber quais são os problemas urgentes a resolver.

Para o PCP, a escolha de Manuel Pizarro para ministro da Saúde traz uma responsabilidade acrescida.Para o deputado comunista João Dias, o facto de Pizarro já ter ocupado uma pasta neste ministério permite-lhe, à partida, saber quais são os problemas urgentes a resolver.





BE sobre novo ministro da Saúde. "Nada muda com a mesma política"







A coordenadora do Bloco de Esquerda reagiu na rede social Twitter à nomeação de Manuel Pizarro como substituto de Marta Temido na pasta da Saúde.Catarina Martins lembrou que "a degradação do SNS levou à demissão da anterior ministra" e considerou que "a escolha do novo ministro não garante qualquer mudança"."Salvar o SNS exige fixação de profissionais, mais investimentos e menos vetps de gaveta", defendeu."Nada muda com a mesma política", concluiu.