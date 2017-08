Partidos gastam menos na campanha autárquica

Menos dois milhões de euros. PSD e PCP cortam na campanha e em comparação com as últimas autárquicas apresentam-se agora mais poupados.



Ao que apurou a Antena 1, os comunistas avançam com um orçamento de sete milhões e 220 mil euros, menos 25% que em 2013.



O PSD revelou ontem que o seu é de 8, 8 milhões, menos 20%.



Foi também o PSD que disse ter apresentado listas com cerca de 70 mil candidatos numa corrida onde surge em 120 coligações.



À Antena 1 o PS disse por seu lado que avança em todos os concelhos mas em nove casos apoia candidatos independentes.



A CDU anunciou candidaturas municipais a todos os concelhos do continente e da Madeira e a 15 dos Açores.



O Bloco de Esquerda informou que avança em 130 concelhos, o CDS em 265, sozinho em mais de metade.



Quanto ao número de candidaturas de grupos de cidadãos, esse só nos próximos dias será conhecido.