Partidos pedem plano para país desconfinar

Em mais um debate sobre o estado de emergência e sua renovação, os partidos políticos e ministros trocaram argumentos sobre a situação pandémica atual.





Somos todos portugueses, somos todos povo.



Depois de o ministro da Administração Interna ter culpado em parte os cidadãos pelo agravamento da pandemia em Portugal, a ministra da Saúde considerou, esta tarde, no parlamento, que num cenário como o que vivemos, não há culpas.



Num relatório sobre a aplicação do decreto do estado de emergência, na segunda quinzena de janeiro, o ministro da Administração Interna tinha justificado, em parte, o fim das aulas presenciais e das vendas ao postigo.



Esta tarde, a ministra da Saúde considerou que não há culpados, há uma doença.



A ministra deixou esta ideia no parlamento, onde os deputados aprovaram a renovação do estado de emergência.



Reportagem de Madalena Salema.