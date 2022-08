Partidos querem explicações sobre mecanismo de controlo de preços de energia

O PSD considerou que a postura do primeiro-ministro "inaceitável" e uma intromissão nas regras do mercado, confundindo maioria absoluta com poder absoluto.



Também Chega e Iniciativa Liberal criticaram o despacho de António Costa, descrevendo-o como "venezuelano e prepotente", enquanto PCP e Bloco de Esquerda pediram mais medidas de combate à especulação noutros setores de atividade.