Partidos reagem à decisão do Governo sobre novo aeroporto

O Bloco de Esquerda e o PCP querem conhecer qual o papel da ANA nesta decisão e quais as contrapartidas que lhe foram dadas pelo Governo.



O PAN exige novos relatório de segurança e do impacto ambiental e o Livre olha agora para os terrenos da Portela e vê neles uma possibilidade de ajudar a resolver a crise da habitação na capital.



PSD e CDS-PP aplaudem a decisão do Governo e acusam a oposição de fazer críticas injustas,