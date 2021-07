Passagem de competências do SEF será viabilizada com abstenção do BE

A proposta do Governo que define a passagem das competências policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, no âmbito da reestruturação do SEF vai estar hoje em debate no Parlamento. Tem a garantia de ser aprovada, porque o Bloco de Esquerda anunciou que vai abster-se.