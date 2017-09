Passos acusa Costa de "sectarismo e mesquinhez" sem paralelo na história democrática

Lusa16 Set, 2017, 23:20 | Política

"Quero dizer ao dr. António Costa o seguinte: é uma atitude de um primeiro-ministro que revela um sectarismo e uma mesquinhez como não encontro paralelo na história democrática do país", acusou Pedro Passos Coelho, num jantar em Viseu de apoio ao candidato autárquico do partido, o atual presidente da Câmara, António Almeida Henriques.

Pedro Passos Coelho acusou ainda PCP e BE de se "fazerem de cegos" e de apoiarem uma política que anteriormente criticaram.

"O líder do PCP insistiu na ideia de que o país não se governa com `ratings`, como quem diz `quero lá saber do rating`", ironizou o líder do PSD.

Sobre a reação de Catarina Martins à subida do `rating` da dívida portuguesa, Passos Coelho classificou-a como "uma pérola" por a coordenadora do BE afirmar que a decisão da agência Standard & Poor`s se deveu ao facto de o Governo ter feito "tudo ao contrário" do que esta recomendava.

"Não se está mesmo a ver? Realmente, como se costuma dizer, não há maior cego do que aquele que não quer ver", disse.