Passos acusa Governo de "calculismo e populismo"

No entanto, Passos Coelho reconheceu as melhorias económicas e orçamentais no país, reforçando que este reconhecimento ao Governo atual não é uma posição de diminuição perante o executivo de António Costa.



Pedro Passos Coelho fez questão de defender que a economia hoje se encontra com melhores perspetivas devido ao trabalho encetado pelo Governo anterior. %u201CCrescimento económico não começou com a Geringonça, começou com o Governo anterior%u201D, afirmou.



Pedro Passos Coelho continuou pedindo ao atual executivo para que pare de fantasiar a sua ação nos últimos dois anos e pede que na realização do terceiro Orçamento do Estado, o Governo %u201Cdissimule menos%u201D e que a assuma com transparência as %u201Copções inerentes ao cumprimento do objetivo de médio prazo para as contas públicas%u201D.