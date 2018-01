Passos Coelho aconselha humildade e capacidade de aprender a Rio e Santana

Lusa04 Jan, 2018, 20:20 / atualizado em 04 Jan, 2018, 20:24 | Política

O conselho, ainda que indireto, foi dado por Passos Coelho na apresentação de um livro feito por militantes do PSD e independentes, com o título "Portugal não pode parar", a que assistiram Santana e Rio, a escassas duas horas do primeiro debate a dois, na RTP.

Com os dois candidatos à sua frente, na plateia da sala Sophia, do Centro Cultural de Lisboa, na capital, Passos Coelho quis evitar "o palco" e o protagonismo e falou da história do PSD, de política e em "duas condições" para os políticos serem "bem sucedidos".

Uma delas, disse, é "ter a humildade que não se sabe tudo", que é impossível "antecipar tudo" porque "o futuro não está escrito".

A segunda das condições é, "além da humildade", ter a "capacidade de ir aprendendo com o que acontece", com o que se passa no país e no mundo, concluiu.

Os dois candidatos à liderança do PSD cumprimentaram-se de forma cordata, cumprimentaram Pedro Passos Coelho e no final da sessão até cantaram juntos "A Portuguesa", o hino nacional, e nenhum deles respondeu a perguntas dos jornalistas.

O líder social-democrata e ex-primeiro-ministro fez o mesmo e nada comentou sobre as notícias do dia.