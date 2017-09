Passos Coelho considera que declarações de Paulo Rangel são "factuais"

RTP 01 Set, 2017, 23:11 / atualizado em 01 Set, 2017, 23:13 | Política

“Eu não sei o que há de indigno na denúncia que o Dr. Paulo Rangel fez. Se o Dr. Paulo Rangel tivesse, como supõe o porta-voz do Partido Socialista que se pronunciou, falado em vítimas mortais, eu até percebia que houvesse leitura de que se estaria a referir à tragédia de Pedrógão. Mas não foi o caso”, afirmou Passos Coelho.



“Aprecio o estilo”

Para o líder social-democrata, “quando o dr. Paulo Rangel diz que os portugueses são vítimas do Governo destas políticas do Governo, na área da saúde, da educação, da defesa, da proteção civil, da segurança, não está a dizer mais do que a realidade e o Governo deve saber lidar com essa crítica”.Pedro Passos Coelho reagiu ainda às declarações de Cavaco Silva. Na Universidade de Verão do PSD, o ex-Presidente afirmou que "quem quer fazer uma revolução socialista acaba por perder o pio ou fingir que pia”, merecendo críticas do PS e comentários de António Costa de Marcelo Rebelo de Sousa.Pedro Passos Coelho admitiu que “até aprecia o estilo de Cavaco Silva e acusou o Partido Socialista de estar com “tiques inquietantes” em relação ao antigo Presidente da República.“Devo dizer que até é um estilo que aprecio. Independentemente das questões de estilo, temos de lhe reconhecer a sua capacidade e o seu direito para manifestar as suas opiniões e as suas preferências e ninguém se pode sentir, ou deve sentir, melindrado por ele ter as suas preferências e ter o seu estilo”, afirmou.“O Dr. Cavaco Silva esteve na Universidade de Verão da JSD fazendo uma denúncia que eu julgo que é relevante, quantos aos equívocos que se geram a propósito do contexto europeu, quanto ao que é possível fazer quando se está no Governo e se quer cumprir as metas europeias", explicou Passos."O Partido Socialista reagiu com uma violência, como se o Dr. Cavaco Silva não tivesse a possibilidade de dizer o que pensa. Manifestar a sua opinião e fazer as suas constatações. Ainda para mais elas têm total aderência à realidade”, sublinhou.Segundo Passos Coelho, “o Partido Socialista está a mostrar tiques muito intolerantes, confundindo aquilo que é o debate político e os argumentos que se devem colocar, com ataques pessoais que não fazem sentido e são completamente descabelados”.