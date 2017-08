Passos Coelho critica aumento nas pensões a um mês das autárquicas

"Se fosse qualquer outro Governo a anunciar um aumento extraordinário das pensões a um mês das eleições, o que estaria a dizer-se pela comunicação social, que acusações não se estariam a lançar contra um Governo que tivesse essa audácia!" exclamou Passos Coelho num dos momentos mais aplaudidos da sua intervenção no Pontal.



O líder do PSD referiu depois que esse aumento vai ser "comido" por diversas outras medidas decididas pelo Governo. Mas "isso importa pouco", ironizou.



"Mas nunca calarão o PSD não se cansará e eu não me cansarei, de chamar a atenção para esta maneira populista, demagógica de atuar quando se está à frente do Governo".