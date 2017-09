Passos Coelho diz que boas notícias não o impedem de fazer oposição

Primeiro, refere, "o ano passado ficou isso muito patente, ao contrário do que o Governo quis dar a entender".



"Nem a economia cresceu por causa dos rendimentos que foram restituídos na Administração Pública", acrescentou o líder social-democrata.



Para Passos Coelho, "o que está a fazer crescer a Economia ainda é o Turismo e as exportações, portanto a estratégia Económica do Governo não deu os resultados que esperava".



"Em segundo lugar", disse o líder do PSD, "o Governo, para garantir a meta do défice teve de fazer muitas coisas que não estavam previstas."



"E como eu sempre digo, não há milagres, por mais que o Governo esconda e pense dissimular", aponta Passos Coelho.



"Na verdade", diz, "os resultados vão sendo atingidos com escolhas que implicam, também, resultados que não são tão positivos como isso como ainda hoje ficou patente nos resultados que foram apresentados pelo INE".



"Ainda hoje o INE disse que afinal a Economia cresceu um bocadinho mais empurrada pelo crescimento de 2015, o qual foi revisto em alta", lembrou ainda Passos Coelho, ano em que o país cresceu 1,8.



Sobre a sua liderança, Passos Coelho mostrou-se tranquilo, afirmando que espera sobretudo que o partido tenha um bom resultado nestas eleições "locais".



"Todas as leituras que se queiram fazer serão feitas após essas eleições", afirmou.