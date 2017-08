Passos Coelho diz que "geringonça está no imobilismo"

14 Ago, 2017, 00:08 | Política

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, discursa durante a festa anual do PSD no Algarve no Pontal, Quarteira, 13 de agosto de 2017. | Luis Forra - Lusa

"Se os próximos dois anos de geringonça forem como os dois primeiros, teremos perdido uma legislatura a viver à conta do que se fez no passado e da conjuntura e nada a preparar o futuro", disse o líder do PSD no discurso que proferiu na Festa do Pontal, em Quarteira, que marca a "rentrée" política do partido, referindo-se ao Governo minoritário do PS, apoiado no parlamento por PCP, BE e PEV.



Para Passos Coelho, "a geringonça está no imobilismo no que respeita ao futuro, está esgotada, porque realmente não deseja alterar nada para o futuro" e denota uma preferência "pela estatização e pela coletivização", querendo ao mesmo tempo "fazer passar a desconfiança sobre aquilo que não domine ou que não venha ao beija mão".



Pedro Passos Coelho acusou também a Proteção Civil de descoordenação no combate aos fogos florestais e apontou o dedo a António Costa, salientando que o primeiro ministro é o grande responsável pelo sistema de comunicações SIRESP, que continua a falhar.



Passos Coelho criticou igualmente o populismo do Governo, dando como exemplo o aumento extraordinário das pensões a um mês das eleições autárquicas.As críticas não se ficaram por aqui, o líder social democrata afirmou ainda que afinal "são os baixos salários que sustentam a Economia", ao lembrar as exigêsnias da esquerda durante o seu próprio Governo.De acordo com o líder do PSD, o país está "adiado do ponto de vista estrutural e cativado do ponto vista orçamental", em parte porque "quem governa hoje não tem um espírito reformista", o que, refere, foi notório nos primeiros dois anos da legislatura."O país não está apenas adiado, porque está adiado, não tem reformas, está cativado. Está cativado porque o Governo não tem coragem de dizer que aquilo que o país precisa não é aquilo que o Governo faz e que as opções que vai tomando custam dinheiro que é desviado de outras funções do Estado", declarou.C/Lusa