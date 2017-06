Passos Coelho espera que greve dos magistrados possa ser evitada

Lusa 03 Jun, 2017, 20:25 | Política

"Qualquer que seja a motivação que os magistrados tenham nesta matéria, e acredito que seja uma motivação boa, tem de ser atempadamente tratada e discutida, e eu espero que uma situação limite como essa [greve nas autárquicas] possa ser evitada", afirmou.

Falando em Ponte da Barca, à margem de uma visita à Santa Casa da Misericórdia local, Passos Coelho acrescentou que o PSD vai na próxima semana ouvir os magistrados, para se inteirar das suas preocupações.

"Sabemos que há um compromisso do Governo em apresentar a reforma ao nível dos estatutos dos magistrados e sabemos também que existe uma insatisfação grande do lado dos magistrados com aquilo que foi a primeira interação deste processo do Governo com as magistraturas", referiu.

Passos Coelho admitiu que é uma "área sensível", mas disse esperar que possa existir uma solução que evite uma situação mais extrema", como uma greve por altura as autárquicas.

O líder lembrou que essa greve, mais do que os partidos ou os políticos, afetaria toda a sociedade portuguesa.

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) decidiu hoje "abrir um processo negocial" com o Governo sobre as alterações aos estatutos e só avançam para uma greve caso o executivo não responda às reivindicações.

"O Governo entregou uma proposta. Agora vamos entregar formalmente uma contraproposta, dizendo quais são os pontos relativamente aos quais tem que haver alterações", disse à agência Lusa a presidente do ASJP, Manuela Paupério.

A ASJP, que está hoje reunida em assembleia-geral em Coimbra para discutir a proposta governamental do novo estatuto, vai entregar a contraproposta ao Governo nos próximos 15 dias.

Os magistrados esperam que os novos estatutos resolvam reivindicações relacionadas com o aumento do suplemento salarial de exclusividade, progressão na carreira, reforço das garantias de independência e articulação com a nova organização dos tribunais.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) declarou hoje por sua vez em Torres Vedras que os magistrados podem avançar para a greve contra a proposta de estatutos apresentada pelo Ministério da Justiça, classificando-os de "discriminatórios e persecutórios".

"Este projeto de estatuto é inaceitável, por ser discriminatório, persecutório e atentar contra os direitos mais elementares dos magistrados. Por essa razão determinaram recomendar à direção do sindicato que solicitasse ao presidente da mesa da assembleia uma assembleia-geral, com vista a equacionar todas as medidas possíveis, inclusivamente a greve", afirmou aos jornalistas o presidente do sindicato, António Ventinhas.

Na assembleia de delegados, que reuniu meia centena de magistrados de Portugal continental e ilhas, foi decidido pedir uma audiência ao Presidente da República e grupos parlamentares.