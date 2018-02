Passos Coelho: Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça

Andreia Martins - RTP16 Fev, 2018, 22:53 / atualizado em 16 Fev, 2018, 23:37 | Política

Recebido entre muitos aplausos na antiga FIL, em Lisboa, o Presidente cessante do PSD abriu os trabalhos do 37.º Congresso do PSD, que decorre até domingo e que serve para entronizar o novo líder do partido, Rui Rio.



Na hora da despedida, o antigo primeiro-ministro não quis focar o passado: "Creio que este não é tanto o tempo de olhar para trás e falar no passado, deixarei isso escrito para quem tiver interesse".



No entanto, não deixou de falar, perante os congressistas, nos quase oito anos em que liderou o partido e nos quatro anos em que esteve à frente do Governo.



"Fizemos o que era essencial e importante e que nisso não falhámos ao país. Tirámos o país da quase bancarrota em que os socialistas o deixaram", reiterou Passos Coelho nos minutos iniciais da sua intervenção. "Restaurámos a nossa credibilidade externa, recuperamos a economia e o emprego. Iniciámos um ambicioso programa de reformas", destacou.





CDS "será importante para o futuro"

"Um Governo centrado no curto-prazo"

"Disponham e até sempre!"

Num discurso de meia-hora, que antecedeu as primeiras palavras de Rui Rio como presidente do PSD, Passos Coelho deixou uma palavra de apreço ao CDS-PP. "Pela primeira vez, um governo de coligação chegou ao fim. O que conseguimos fazer não fizemos sozinhos, e isso é importante e será importante para o futuro", rematou.Sobre a natureza do partido a que presidiu, Pedro Passos Coelho diz-se orgulhoso. "Aquilo que muitos consideram um defeito tem sido a nossa virtude. Nunca estivemos demasiado agarrados a um corpo dogmático ideológico como outros", considerou, garantido que os social-democratas "não criam soluções artificiais para os problemas".Em referência ao líder histórico do partido, Francisco Sá Carneiro, Passos recordou as palavras deste depois de recém empossado como primeiro-ministro, no início da década de 80: "Falaremos pouco de ideologia, falaremos mesmo pouco de abril, mas vamos trabalhar modestamente (...) para fazer aquilo que os governos que nos antecederam não fizeram”.Passos Coelho traçou o paralelismo implítico entre o tempo em que governou e a época a que se referia então Sá Carneiro. "Nessa época havia muita gente a falar sobre o que era preciso fazer, mas não fazia. O nosso fundador sabia que o importante era responder aos problemas das pessoas e que depois elas julgariam soberanamente", explicou.No balanço dos quase oito anos em que serviu o país e o partido, Passos Coelho considera ter estado "à altura" da tarefa: "Posso hoje dizer que me sinto, não direi realizado, mas feliz, por pertencer a um partido reformista, realista, (...) um partido que rejeita vanguardismos".Focado no presente e no futuro do partido, Pedro Passos Coelho sublinhou que o partido não defende "soluções de dependências para ninguém". "Defendemos valores importantes como a liberdade, mas sem a justiça a liberdade sabe a pouco", acrescentou.Criticou os que "permanentemente desqualificam os adversários" nos debates quinzenais na Assembleia da República e considerou que o PSD é consciente, pragmático e igual a si próprio. "Não fazemos por ser desagradáveis, mas não temos medo de não agradar", completa.Uma forma de estar que, entende, é diametralmente oposta à do atual Governo de António Costa: “Nós temos hoje uma solução governativa que, do ponto de vista político, não oferece grandes duvidas. Um governo centrado no curto prazo que faz a espargata para ver se consegue agradar a todos", considera.Governo esse que, acrescenta, "não tem problemas com a propaganda" feita a respeito da devolução de rendimentos. "Porquê esperar por agosto? Porque agosto foi o mês que antecedeu as autárquicas e será o mês que vai anteceder as legislativas. É por isso que se dá em agosto", assinalou, perante os aplausos da assistência.Um executivo que, considera, vive da "propaganda", mas também de uma "ambiguidade e duplicidade" que parece não incomodar os parceiros que integram a maioria parlamentar. O objetivo máximo é "equilibrar para sobreviver no médio prazo", sacrificando para isso a capacidade de crescimento ou a justiça: "Ir encontrando soluções mesmo que subtraiam futuro às pessoas, mesmo que diminuam a nossa capacidade de crescer".Passos Coelho continuou o ataque cerrado ao Governo de António Costa. "Este Governo tem nas suas fileiras muitos daqueles que no Governo conduziram Portugal praticamente à bancarrota. São vários os ministros e seccretários de Estado que levaram o país à bancarrota em 2011. Nunca houve até hoje um arrependimento ou um pedido de desculpas", aponta.De volta à "propaganda", o ex-líder do PSD diz que esta anula "os efeitos positivos do passado e do que foi feito, até da conjuntura externa". Passos Coelho mostra-se "satisfeito" com o crescimento em Portugal no ano de 2017, anuciado esta semana, mas que se trata de uma "perspetiva modesta", elencando vários países que obtiveram um crescimento muito superior."Porque é que já estamos a perder gás em Portugal ao fim de dois anos? (...) Este Governo só está preocupado consigo próprio, não está preocupado com o futuro do país. Se estivesse tinha coragem e a humildade de dizer que a receita não resultou" aponta.A última parte do discurso de despedida foi de introspetiva para o partido que liderou durante quase oito anos. "Estamos a iniciar um novo ciclo na nossa vida interna. Este é um período que não trará facilidades para o PSD, acabei de descrever a maneira de estar desta solução de Governo. Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça", rematou.Passos Coelho deixou uma palavra de apreço a Rui Rio, empossado neste Congresso do PSD, mas também a Pedro Santana Lopes, que perdeu a eleição direta. Os dois candidatos entraram juntos na reunião magna do partido e esse facto não escapou ao ex-líder. "Ainda o Congresso não começou e os sinais de união já estão a ser dados", notou.Ao citar Nelson Mandela, Pedro Passos Coelho destaca que "é conciliando e juntando que nós conseguimos acrescentar e chegar mais longe".O até agora líder do PSD mostrou-se disponível a ajudar o seu sucessor. "Estou aqui como um soldado a contribuir para a união do nosso partido e para o que os nossos resultados sejam aqueles que ambicionares, e sei que ambicionas muito para o nosso partido, porque ambicionas muito para o país", afirmou.A missão de Rio será, segundo Passos Coelho, provar que a geringonça "continua a ser uma solução mais oportunista e negativa do que positiva e construtiva"."A batalha que tens pela frente, e não estás sozinho nela, é uma batalha difícil. Mas difícil não é impossível. Nós cá estamos para dar o nosso melhor. Contribuirei como um soldado para que os resultados sejam sempre os ambicionados", assegurou ao novo líder.No momento simbólico de passagem de testemunho, Pedro Passos Coelho asseverou entre os aplausos: "Disponham e até sempre. Foi uma honra muito grande ter servido Portugal, os portugueses e a todos vós".