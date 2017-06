Passos diz que PSD não muda de discurso conforme seja oposição ou governo

Lusa 03 Jun, 2017, 20:14 / atualizado em 03 Jun, 2017, 20:17 | Política

"Não dizemos na oposição uma coisa diferente do que dizíamos quando estávamos no Governo" | Arménio Belo - Lusa

"Posso ser criticado por muitas coisas - e isso é natural em democracia, nós temos de estar sujeitos ao escrutínio e à crítica -, mas não me parece que se aplique muito a crítica que às vezes ouço de que estamos a mudar o discurso e andamos a ver as coisas de outra maneira. Eu acho que estou razoavelmente a avaliar as coisas de forma muito parecida com aquela que tinha há um ano, e há dois e há três", frisou.

Na sexta-feira, em Santarém, o secretário-geral do PS, António Costa, acusou a oposição de "andar perdida" e de ter arranjado "um novo discurso" quando percebeu que o "diabo" que havia anunciado "não veio, não está para vir e não vai vir".

"Como o diabo não veio, tiveram que arranjar um novo discurso e, então, agora o novo discurso é absolutamente extraordinário: `não, o diabo não veio porque eles afinal limitaram-se a dar continuidade àquilo que nós estávamos a fazer`", disse António Costa.

Hoje, na resposta, Passos Coelho contrapôs que o PSD tem sido "muito consistente e, até, coerente" no seu discurso.

"Não dizemos na oposição uma coisa diferente do que dizíamos quando estávamos no Governo", enfatizou.

O líder do PSD disse que o partido continua a defender a necessidade de "reformas importantes" para assegurar um crescimento sustentável da economia.

"Se eu lá estivesse [no governo], era o que seu estaria a fazer: a avaliar as reformas que já tinha feito e a lançar uma segunda leva de reformas que permitisse olhar para o futuro com outra confiança", rematou.

Passos Coelho passou hoje do dia no distrito de Viana do Castelo, tendo visitado de manhã as Termas de Melgaço e de tarde a Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca.