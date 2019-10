Patrões e sindicatos com visões diferentes sobre novo Governo

Os patrões acreditam que a Economia vai ser finalmente uma prioridade política do novo Governo. E isto por causa do peso que o ministro Pedro Sisa Vieira vai ter no Executivo. A CGTP mostra descrença.

Diz que tudo aponta para uma continuidade das políticas e espera que a nova ministra do trabalho resolva o problema dos baixos salários e da precariedade.