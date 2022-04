Patrões e sindicatos criticam proposta de Orçamento do Estado

Os patrões dizem que a proposta de Orçamento do Estado do Governo está demasiado focada no défice e menos no crescimento económico. As linhas gerais do documento foram apresentadas às confederações patronais e sindicais pelo ministro das Finanças, com os sindicatos a exigirem medidas que impeçam a perda de poder de compra.